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Оболонь зіграла внічию із Полтавою у товариському матчі

Олександр Булава — 25 липня 2025, 19:57
Оболонь зіграла внічию із Полтавою у товариському матчі
ФК Оболонь

Київська Оболонь зіграла фінальний спаринг у межах підготовки до нового сезону. Суперником столичного колективу був СК Полтава.

Зустріч завершилась внічию з рахунком 1:1.

Першими вийшли вперед гості, коли Одарюк після довгої передачі потужно пробив робив повз Федорівського. "Пивовари" відновили рівновагу наприкінці першого тайму. Після подачі з кутового Владислав Приймак переправив мяч у сітку.

Товариський матч
25 липня

Оболонь (Київ) – СК Полтава 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 23 Одарюк, 1:1 – 40 Приймак

Раніше Оболонь оголосила про трансфер ексфутболіста Вереса та донецького Олімпіка.

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