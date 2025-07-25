Оболонь зіграла внічию із Полтавою у товариському матчі
ФК Оболонь
Київська Оболонь зіграла фінальний спаринг у межах підготовки до нового сезону. Суперником столичного колективу був СК Полтава.
Зустріч завершилась внічию з рахунком 1:1.
Першими вийшли вперед гості, коли Одарюк після довгої передачі потужно пробив робив повз Федорівського. "Пивовари" відновили рівновагу наприкінці першого тайму. Після подачі з кутового Владислав Приймак переправив мяч у сітку.
Товариський матч
25 липня
Оболонь (Київ) – СК Полтава 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 23 Одарюк, 1:1 – 40 Приймак
Раніше Оболонь оголосила про трансфер ексфутболіста Вереса та донецького Олімпіка.