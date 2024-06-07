Польща — Україна: ОНЛАЙН

Збірна України проведе товариський матч із Польщею в межах підготовки до чемпіонату Європи-2024.

Зустріч відбудеться у п'ятницю, 7 червня. Початок — о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри в цій новині.

Звучить гімн Польщі.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Україна: Бущан, Миколенко, Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Малиновський, Зубков, Ярмоленко (к), Судаков, Довбик.

Запасні: Конопля, Сваток, Степаненко, Яремчук, Мудрик, Трубін, Забарний, Циганков, Зінченко, Бражко, Шапаренко, Матвієнко, Лунін, Ванат, Михайліченко.

Польща: Скорупський, Валукевич, Саламон, Ківіор, Скураш, Шиманський С. Романчук, Зелінський, Залевський, Букса, Мілік.

Запасні: Щенсний, Булка, Бохневич, Берешинський, Пухач, Калузинський, Модер, Урбанський, Гросіцький, Левандовський.

У першому контрольному поєдинку підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини (3 червня), Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.