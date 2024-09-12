Філіппов: Я розумію, що я маю всі шанси потрапити до збірної України

Форвард Олександрії Олександр Філіппов заявив, що не втрачає надію дебютувати у складі збірної України та заявив, що у нього є всі шанси для цього.

Його слова передає Sport.Ua.

"Я розумію, що є всі шанси потрапити до збірної. Все залежить від мене, тож треба добре виконувати свою роботу.

Думаю, що тренери збірної дивляться чемпіонат України. Думаю, вони бачать, що в Українській Прем'єр-лізі теж є гравці, які можуть у найближчому майбутньому чи просто у майбутньому посилити нашу збірну.

Звісно, ​​це мрія для кожного футболіста — зіграти за свою національну команду. Я не виняток. Працюватиму, а там уже тільки тренери вирішуватимуть", — сказав Філіппов.