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Філіппов: Я розумію, що я маю всі шанси потрапити до збірної України

Володимир Кук — 12 вересня, 20:40
Філіппов: Я розумію, що я маю всі шанси потрапити до збірної України
Олександр Філіппов
ФК Олександрія

Форвард Олександрії Олександр Філіппов заявив, що не втрачає надію дебютувати у складі збірної України та заявив, що у нього є всі шанси для цього.

Його слова передає Sport.Ua.

"Я розумію, що є всі шанси потрапити до збірної. Все залежить від мене, тож треба добре виконувати свою роботу.

Думаю, що тренери збірної дивляться чемпіонат України. Думаю, вони бачать, що в Українській Прем'єр-лізі теж є гравці, які можуть у найближчому майбутньому чи просто у майбутньому посилити нашу збірну.

Звісно, ​​це мрія для кожного футболіста зіграти за свою національну команду. Я не виняток. Працюватиму, а там уже тільки тренери вирішуватимуть", сказав Філіппов.

У сезоні-2024/25 31-річний нападник зіграв 4 матчі, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, нещодавно Філіпов прокоментував можливе чемпіонство Олександрії. У перших чотирьох матчах сезону-2024/25 підопічні Ротаня здобули 12 очок.

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