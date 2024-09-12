Філіппов: Я розумію, що я маю всі шанси потрапити до збірної України
Форвард Олександрії Олександр Філіппов заявив, що не втрачає надію дебютувати у складі збірної України та заявив, що у нього є всі шанси для цього.
Його слова передає Sport.Ua.
"Я розумію, що є всі шанси потрапити до збірної. Все залежить від мене, тож треба добре виконувати свою роботу.
Думаю, що тренери збірної дивляться чемпіонат України. Думаю, вони бачать, що в Українській Прем'єр-лізі теж є гравці, які можуть у найближчому майбутньому чи просто у майбутньому посилити нашу збірну.
Звісно, це мрія для кожного футболіста — зіграти за свою національну команду. Я не виняток. Працюватиму, а там уже тільки тренери вирішуватимуть", — сказав Філіппов.
У сезоні-2024/25 31-річний нападник зіграв 4 матчі, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.
Нагадаємо, нещодавно Філіпов прокоментував можливе чемпіонство Олександрії. У перших чотирьох матчах сезону-2024/25 підопічні Ротаня здобули 12 очок.