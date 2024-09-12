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Трубін: Я пишаюся бути частиною цієї збірної України, попереду період великої роботи

Володимир Кук — 12 вересня, 20:10
Трубін: Я пишаюся бути частиною цієї збірної України, попереду період великої роботи
Анатолій Трубін
Instagram: anatoliytrubin81

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін підбив підсумок вересневого збору національної команди в Лізі націй-2024 та заявив, що він пишається бути частиною цієї країни.

Про це він написав у своєму Instagram-акаунті.

"Після кожних зборів у збірній кожен робить свої висновки. Мої такі: результати команди починаються з внеску кожного, я пишаюся бути частиною цієї збірної України, попереду період великої роботи, ми маємо пройти його разом, щоб стати сильніше", написав Трубін.

Зазначимо, що збірна України після двох турів у Лізі Націй не набрала жодного очка. Українці у домашньому матчі програли Албанії (1:2), а також на виїзді поступились збірній Чехії (3:2). Наразі у групі лідирують грузини — 6 очок. Албанці та чехи з трьома пунктами ділять 2-3 місце.

Збірна України з футболу Анатолій Трубін Українська асоціація футболу (УАФ)

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