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Це дуже класний момент: Малиновський знайшов позитив у грі збірної України

Ігор Чернявський — 12 вересня, 21:05
Це дуже класний момент: Малиновський знайшов позитив у грі збірної України
УАФ

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський вважає, що з поразки від Чехії можна винести позитив.

Про це він сказав у коментарі для пресслужби УАФ.

"Це дуже класний момент, тому що навіть до третього голу, коли 2:1 програвали, відчували, що ми атакуємо, старалися забити. Це головне. Плюс цього матчу – ми продовжували грати, боролися до кінця, але, звичайно, програли", — сказав Малиновський.

Попри поразку, Сергій Ребров також був задоволений самовіддачею підопічних у матчі з Чехією. На наступний день після поєдинку голова УАФ Андрій Шевченко заявив, що у головного тренера національної команди є карт-бланш на втілення всіх ідей та експериментів.

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Руслан Малиновський

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