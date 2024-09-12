Це дуже класний момент: Малиновський знайшов позитив у грі збірної України

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський вважає, що з поразки від Чехії можна винести позитив.

Про це він сказав у коментарі для пресслужби УАФ.

" Це дуже класний момент, тому що навіть до третього голу, коли 2:1 програвали, відчували, що ми атакуємо, старалися забити. Це головне. Плюс цього матчу – ми продовжували грати, боролися до кінця, але, звичайно, програли", — сказав Малиновський.

Попри поразку, Сергій Ребров також був задоволений самовіддачею підопічних у матчі з Чехією. На наступний день після поєдинку голова УАФ Андрій Шевченко заявив, що у головного тренера національної команди є карт-бланш на втілення всіх ідей та експериментів.