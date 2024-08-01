Полісся зіграє матч-відповідь проти Олімпії у кваліфікації Ліги конференцій

Полісся зіграє матч-відповідь проти словенської Олімпії в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій сезону-2024/2025.

Матч відбудеться сьогодні, 1 серпня, на міському стадіоні в Ґлівіце, Польща. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація

2 раунд, 1 серпня

Полісся — Олімпія

Житомиряни вперше в історії пробилися до єврокубків, завершивши дебютний сезон у Прем'єр-лізі на п'ятій сходинці турнірної таблиці. Зазначимо, що перша зустріч між цими командами завершилася перемогою Олімпії з рахунком 2:0. Переможець цієї пари в наступному етапі зустрінеться з тим, хто програє у парі Шериф (Молдова)/Ельфсборг (Швеція).

Цікаво, що Полісся цього літа орендувало в Олімпії 21-річного боснійського нападника Адмiра Брiстiча. Тож він матиме мотивацію продемонструвати свої найкращі якості клубу, в якому на контракті. Звісно, якщо отримає ігровий час.