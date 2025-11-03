Критика справедлива: Ротань – про нічию Полісся за Металістом 1925

Наставник Полісся Руслан Ротань прокоментував нічийний результат матчу з Металістом 1925 в межах 11 туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що критика на адресу його команди справедлива.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Критика справедлива за цей матч. Якісь сонні та порожні ми були на полі, мабуть, перший тайм взагалі найгіршим був за весь час. Лише у другому таймі почали щось розуміти та думати. За перший тайм 100% заслужили на критику.



Боротьбу майже всю програли, концентрації не було ні тактично, ні на стандартах. Не були готові на 100% ми всі, але ми проаналізуємо і зробимо висновки", – сказав Ротань.