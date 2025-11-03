Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Критика справедлива: Ротань – про нічию Полісся за Металістом 1925

Олексій Мурзак — 3 листопада 2025, 22:12
Критика справедлива: Ротань – про нічию Полісся за Металістом 1925
Руслан Ротань
ФК Полісся

Наставник Полісся Руслан Ротань прокоментував нічийний результат матчу з Металістом 1925 в межах 11 туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що критика на адресу його команди справедлива.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Критика справедлива за цей матч. Якісь сонні та порожні ми були на полі, мабуть, перший тайм взагалі найгіршим був за весь час. Лише у другому таймі почали щось розуміти та думати. За перший тайм 100% заслужили на критику.

Боротьбу майже всю програли, концентрації не було ні тактично, ні на стандартах. Не були готові на 100% ми всі, але ми проаналізуємо і зробимо висновки", – сказав Ротань.

Завдяки цьому результату Полісся набрало 20 очок та вийшло на 4 місце в турнірній таблиці, обійшовши Кривбас. Металіст 1925 із 17 очками залишився 6-м.

Раніше результат протистояння прокоментував і тренер Металіста 1925 Младен Бартулович.

Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ Руслан Ротань Полісся Житомир

Руслан Ротань

Коноплянка назвав найкращого тренера України
Помічник Турана пояснив, чому показав Ротаню середній палець
Малиновський випередив Девіча та Кравця у рейтингу бомбардирів збірної України
Це результат його роботи, – Ротань оцінив виклик Велетня до збірної України
УПЛ оголосила номінантів на звання найкращого гравця та тренера вересня

Останні новини