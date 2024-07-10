Засуджуємо поширення неправдивої інформації: Полісся спростувало вкид Бурбаса

Президент Полісся Геннадій Буткевич не давав Дніпру-1 у 200 мільйонів гривень у борг.

На своєму офіційному сайті житомирський клуб виступив зі спротуванням інформації, яку оприлюднив Ігор Бурбас.

"Шановні представники ЗМІ та громадськості,

Футбольний клуб "Полісся" рішуче спростовує та заперечує інформацію, що була нещодавно опублікована в ЗМІ, що стосується надання будь-якої допомоги чи фінансування СК "Дніпро-1" з боку президента ФК "Полісся" Геннадія Буткевича. Офіційно заявляємо, що ця інформація є неправдивою.

Футбольний клуб "Полісся" засуджує оприлюднення та поширення неперевіреної і неправдивої інформації, яка завдає шкоди для нашого клубу і усієї футбольної спільноти. Ми закликаємо всіх зацікавлених сторін використовувати тільки перевірені та достовірні джерела інформації, перш ніж робити будь-які висновки або оприлюднювати звинувачення.

Футбольний клуб "Полісся" завжди дотримується принципів чесності, прозорості та справедливості в усіх аспектах своєї діяльності. З повагою, ФК "Полісся", — йдеться в заяві "вовків".