Полісся вдев'ятьох програло Руху: відеоогляд матчу УПЛ

У понеділок, 9 грудня, відбувся заключний матч 16 туру Української Прем'єр-ліги, в якому житомирське Полісся вдома програло Руху.

Огляд поєдинку

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25

16 тур, 9 грудня

Полісся – Рух 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 31 Краснопір

Полісся: Волинець, Михайліченко (Тейлор 83), Матич (Кудрик 83), Сарапій, Смоляков, Кушніренко, Бабенко, Гуцуляк, Назаренко (Лєднєв 77), Луїфер (Брістрич 46), Венделл

Рух: Ледвій, Сич, Слюбик, Холод, Роман (Квас 87), Пастух, Дідик, Підгурський (Федор 46), Карабін (Клайвер 67), Краснопір (Квасниця 56), Климчук (Лях, 87)

Попередження: 31 – Краноспір, 63 – Холод, 64 – Волинець, 64 – Климчук, 69 – Назаренко, 90+6 – Кушніренко, 90+6 – Дідик

Вилучення: 12 – Венделл, 81 – Волинець (друга жовта картка)

Після перемоги Рух з 23 балами в активі наблизився до Карпат, які випереджають команду Віталія Пономарьова на 1 бал. Полісся попри поразку зберегло 5-ту сходинку (24 очки).

У наступному турі житомирський клуб 15 грудня зіграє проти Шахтаря, а Рух цього ж дня зустрінеться зі столичною Оболонню.

Нагадаємо, 8 грудня Динамо у центральному матчі туру розгромило Олександрію.