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Полісся та Оболонь назвали стартові склади на матч 4 туру УПЛ

Володимир Кук — 25 серпня, 11:57
Полісся та Оболонь назвали стартові склади на матч 4 туру УПЛ
ФК Полісся

Офіційний сайт Української Прем’єр-ліги оприлюднив стартові склади Полісся та Оболоні на матч 4 туру чемпіонату України-2024/25.

Полісся: Волинець, Чоботенко, Дастелла, Смоялков, Тейлор, Бабенко, Крушинський, Таллес, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао

Запасні: Брістіч, Луфіер, Йока, Макуана, Шастал, Лєднєв, Борел, Майсурадзе, Матіч, Свистун, Кудрик, Поспєлов

Оболонь: Федорівський, Грисьо, Карась, Дубко, Мединський, Груша, Мороз, Черненко, Вітенчук, Блізніченко, Суханов

Запасні: Рибка, Марченко, Осман, Слободян, Приймак, Тарануха, Бичек, Лях, Чернов, Теслюк

Матч відбудеться в Житомирі на стадіоні "Центральний". Початок — о 13:00 за київським часом. Гру у прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалі UPL.TV.

Оболонь Полісся Чемпіонат України, УПЛ

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