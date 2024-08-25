Полісся та Оболонь назвали стартові склади на матч 4 туру УПЛ

Офіційний сайт Української Прем’єр-ліги оприлюднив стартові склади Полісся та Оболоні на матч 4 туру чемпіонату України-2024/25.

Полісся: Волинець, Чоботенко, Дастелла, Смоялков, Тейлор, Бабенко, Крушинський, Таллес, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао

Запасні: Брістіч, Луфіер, Йока, Макуана, Шастал, Лєднєв, Борел, Майсурадзе, Матіч, Свистун, Кудрик, Поспєлов

Оболонь: Федорівський, Грисьо, Карась, Дубко, Мединський, Груша, Мороз, Черненко, Вітенчук, Блізніченко, Суханов

Запасні: Рибка, Марченко, Осман, Слободян, Приймак, Тарануха, Бичек, Лях, Чернов, Теслюк

Матч відбудеться в Житомирі на стадіоні "Центральний". Початок — о 13:00 за київським часом. Гру у прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалі UPL.TV.