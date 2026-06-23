ЦСКА Софія підпише ексгравця Інтера та збірної Італії

Болгарський ЦСКА Софія підпише відомого італійського півзахисника Стефано Сенсі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

З 2025 року Сенсі виступає на Кіпрі за Анортосіс. Контракт 30-річного італійця з кіпрським клубом діє до кінця травня 2027 року.

ЦСКА Софія активував опцію викупу Сенсі за 200 тисяч євро. Сам гравець уже дав добро на перехід у болгарський клуб.

Сенсі відомий, перш за все, за виступами за Сассуоло в 2016 – 2019 роках і за міланський Інтер у 2019 – 2024 роках. Також виступав за Чезену, Сан Маріно, Сампдорію та Монцу. Забив 3 голи в 9 матчах за збірну Італії.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону в Болгарії вперше за 14 років змінився чемпіон: Левскі перервав гегемонію Лудогорця.