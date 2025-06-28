Вінгер Динамо може перейти у ЦСКА

Болгарський ЦСКА зацікавлений у трансфері вінгера київського Динамо Георгія Цитаішвілі.

Про це повідомляє Sportal.

Остаточне рішення щодо переходу гравця буде ухвалено приблизно десяти днів.

Пріоритетом для 24-річного грузина, який минулого сезону виступав на правах оренди за Гранаду, залишається продовження кар'єри в Іспанії. Однак, якщо йому не підійдуть варіанти, то він буде готовий прийняти пропозицію ЦСКА.

У минулому сезоні Цітаішвілі провів 36 матчів, забив сім голів і зробив чотири результативні передачі.

Чинний контракт грузина з "біло-синіми" розраховано до літа 2026 року. Зазначимо, що Цитаішвілі є вихованцем киян, дебютувавши в основному складі ще у 2018 році.

Напередодні повідомлялося, що Динамо завершує трансфер колишнього вінгера французького Гавра