Полісся поступилося Олімпії: огляд матчу Ліги конференцій

У словенській Любляні на стадіоні "Стожице" Полісся поступилося Олімпії в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Огляд гри

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд

Перший матч, 25 липня

Олімпія (Любляна, Словенія) — Полісся (Житомир, Україна) 2:0

Голи: Флоруч (56), Пінту (92)

Олімпія: Відовшек — Суалехе, Мухамедбегович, Ратнік, Жорж Сілва (Ласицкас, 81), Агба, Доффо, Педро Лукас (Дурдов, 81), Баултом (Брест, 80), Флоруч (Пінту, 63), Коджич (Неманья Мотіка, 60)

Полісся: Волинець — Михайліченко, Сарапій, Хоботенко, Майсурадзе (Тейлор, 58), Крушинський, Таллес, Назаренко, Мустафаєв (Козак, 58), Гуцуляк (Пайшао, 69), Будківський (Бистрич, 61).

Зустріч у відповідь відбудеться 1 серпня у польському Щецині та розпочнеться о 19:00.