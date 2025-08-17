Полісся зазнало другої поспіль поразки в УПЛ, поступившись вдома ЛНЗ

У неділю, 17 серпня, відбувся матч 3-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Полісся вдома програло ЛНЗ.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гостей з Черкас.

ЛНЗ відкрив рахунок на 29-й хвилині: Безкорований зіграв рукою у власному карному, заблокувавши постріл Асінора. У підсумку після перегляду епізоду арбітр вказав на 11-й метровий, який реалізував Нонікашвілі.

Надалі команди ще створювали моменти, однак вони були негострими. Полісся так і не змогло відігратися, а вже у компенсований до другого тайму час Проспер ліворуч увірвався до штрафного "вовків" та з гострого кута пробив точно під голкіпером, зафіксувавши остаточний рахунок матчу.

Чемпіонат України – УПЛ

3 тур, 17 серпня

Полісся – ЛНЗ 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Нонікашвілі (пен), 0:2 – 90+2 Проспер

Полісся: Волинець, Михайліченко, Бескоровайний (Сарапій 46), Чоботенко, Кравченко, Бабенко, Гонсалвеш (Філіппов 76), Караман (Лєднєв 46), Коста (Крушинський 65), Гуцуляк (Назаренко 46), Гайдучик.

ЛНЗ: Ледвій, Кузик, Горін (Кошніренко 85), Муравський, Пасіч, Дідик, Ейнел (Проспер Обах 66), Нонікашвілі, Танковський (Рябов 54), Беннетт, Ассінор (Кравчук 66).

Попередження: 14 – Муравський, 17 – Танковський, 64 – Леднєв

ЛНЗ чудово розпочав сезон, набравши за три матчі 7 очка. У попередніх турах команда перемогла Епіцентр (1:0) та зіграло внічию із Зорею (0:0).

Полісся ж розпочало сезон з перемоги над Карпатами (2:0), але після цього була сенсаційна поразка від Колоса (0:1), і от сьогодні від ЛНЗ. Підопічні Руслана Ротаня опустилися на 11-ту сходинку.