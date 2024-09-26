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Вирок полтавському газону: матч Ворскла – Полісся перенесли в Житомир

Ігор Чернявський — 26 вересня, 14:15
Вирок полтавському газону: матч Ворскла – Полісся перенесли в Житомир
ФК Ворскла

Матч 9-го туру чемпіонату України між Ворсклою та Поліссям перенесли з Полтави в Житомир.

Про це Полісся повідомило у своєму Instagram.

Поєдинок відбудеться в неділю, 6 жовтня. Початок зустрічі запланований на 13:00. Житомирський клуб не зазначив причину зміни місця проведення гри, але ймовірно, це пов’язано з незадовільним станом газону на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського.

Нагадаємо, на поле в Полтаві скаржилися ледь не всі команди, які цього сезону приїздили на виїзні матчі проти Ворскли. В підсумку президент УПЛ Євген Дикий анонсував приїзд спеціальної комісія, яка ухвалить рішення щодо проблемного газону.

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