Вирок полтавському газону: матч Ворскла – Полісся перенесли в Житомир

Матч 9-го туру чемпіонату України між Ворсклою та Поліссям перенесли з Полтави в Житомир.

Про це Полісся повідомило у своєму Instagram.

Поєдинок відбудеться в неділю, 6 жовтня. Початок зустрічі запланований на 13:00. Житомирський клуб не зазначив причину зміни місця проведення гри, але ймовірно, це пов’язано з незадовільним станом газону на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського.

Нагадаємо, на поле в Полтаві скаржилися ледь не всі команди, які цього сезону приїздили на виїзні матчі проти Ворскли. В підсумку президент УПЛ Євген Дикий анонсував приїзд спеціальної комісія, яка ухвалить рішення щодо проблемного газону.