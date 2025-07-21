Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Полісся може підписати захисника Олександрії

Олексій Мурзак — 21 липня 2025, 12:38
Полісся може підписати захисника Олександрії
Микита Кравченко
ФК Олександрія

Полісся незабаром підпише захисника Олександрії Микиту Кравченка.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 28-річний футболіст вже перебуває у розташуванні житомирького клубу, а повноцінний трансфер має бути оформлений найближчим часом.

Захисник уже виступав у Житомирі перед переходом до Олександрії – і ось тепер, схоже, повертається до свого колишнього клубу та екстренера Руслана Ротаня.

Нагадаємо, що окрім Кравченка, наразі в розпорядженні Полісся перебувають чотири номінальні праві захисники: Лукас Тейлор, Анді Хадрой, Гіо Майсурадзе, а також Денис Гришкевич.

Раніше повідомлялося, що матчі другого етапу кваліфікації Ліги конференцій УЄФА між житомирським Поліссям та андоррським футбольним клубом Санта-Колома будуть доступні для безкоштовного перегляду.

Олександрія Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Полісся Житомир

Олександрія

Ярмоленко підкорив цікаве досягнення в УПЛ сезону-2024/25
Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія дізнаються потенційних суперників у наступному раунді єврокубків
Олександрія оголосила про підписання бразильського вінгера
Олександрія оголосила транслятора своїх матчів у єврокубках
Олександрія викупила контракт півзахисника Сан-Паулу

Останні новини