Матчі Полісся проти Санта-Коломи у кваліфікації Ліги конференцій покажуть безкоштовно

Матчі другого етапу кваліфікації Ліги конференцій УЄФА між житомирським Поліссям та андоррським футбольним клубом Санта-Колома будуть доступні для безкоштовного перегляду.

Про це повідомила пресслужба "вовків".

Офіційним транслятором поєдинків буде платформа Київстар ТБ. Трансляція зустрічей розміщуватиметься у розділі "Спорт".

Перший поєдинок між Поліссям та Санта-Коломою відбудеться 24 липня. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 31 липня. Напередодні житомирський клуб змінив стадіон для проведення домашніх матчів Ліги конференцій в Словаччині.

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації андоррці вибили боснійський Борац Баня-Лука, який у сезоні-2023/24 дійшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Санта-Колома спершу перемогла 4:1, а потім поступилася 0:2.