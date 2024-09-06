Полісся підпише вихованця Ашура

19-річний півзахисник Максим Мельниченко на правах оренди перейде з Карпат у Полісся.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Клуби домовилися про оренду в останній день трансферного вікна. Цікаво, що на юнацькому рівні Мельниченко грав під керівництвом Імада Ашура в юнацькій команді Дніпра-1. Навесні 2024 року хавбек дебютував на рівні Української Прем’єр-ліги, вийшовши на заміну в матчі проти ЛНЗ.

Після розвалу Дніпра-1 Мельниченко перейшов до Карпат. За львівську команду провів 4 матчі в чемпіонаті юнацьких команд. Результативними діями не відзначався.