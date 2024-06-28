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Полісся підписало ще одного легіонера

Игорь Чернявский — 28 червня, 19:38
Полісся підписало ще одного легіонера

Грузинський захисник Георгі Майсурадзе став гравцем Полісся.

Про це житомирський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

До переходу в Полісся 22-річний фулбек виступав тільки за рідне тбіліське Динамо. В його активі 61 матч за першу команду, а також два трофеї — чемпіонство в сезоні-2021/22 та Суперкубок-2022/23.

Також Майсурадзе регулярно викликається до молодіжної збірної Грузії. Нагадаємо, що ще один літній новачок Полісся Данило Бескоровайний вибув на тривалий строк через травму хрестоподібної зв’язки коліна.

Напередодні Полісся підписало бразильця Жоао Віалле.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ

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