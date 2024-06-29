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Полісся оголосило про підписання хорватського захисника

Микола Дендак — 29 червня, 17:50
Полісся оголосило про підписання хорватського захисника

20-річний захисник Локомотиви Загреб Матей Матич став гравцем Полісся.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що контракт між футболістом та командою підписаний терміном на 4 роки. За основну команду Локомотиви Матей зіграв 6 матчів.

Напередодні житомирський клуб підсилився грузинським захисником Георгі Майсурадзе. А раніше Полісся підписало бразильця Жоао Віалле.

Нагадаємо, що ще один літній новачок "вовків" Данило Бескоровайний вибув на тривалий строк через травму хрестоподібної зв’язки коліна.

Локомотива Матич Полісся

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