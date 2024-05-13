Епопея тривалістю 22 години: Полісся мінімально переграло Кривбас у 28 турі УПЛ

Полісся мінімально перемогло Кривбас у матчі 28 туру чемпіонату України з футболу-2023/24. Гра завершилася з рахунком 1:0.

Матч мав розпочатися о 18:00 неділі, 12 травня, але був відкладений через повітряну тривогу в Дніпропетровській області. Після відбою команди встигли провести на полі 37 хвилин, але за рахунку 1:0 на користь Полісся були змушені знову вирушити в укриття. Голом у складі житомирян відзначився В’ячеслав Танковський, який шикарним ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив у дальню дев’ятку.

В підсумку було ухвалено рішення перенести догравання поєдинку на понеділок, 13 травня. Рестарт гри мав відбутися о 13:00, але через зліт ворожого винищувача знову довелося чекати відбою.

У другому таймі Кривбас мав значну територіальну перевагу, але так і не зміг втілити її у голи. Найбільш гострими моментами виявилися два дальні удари Дениса Кузика, але в обох випадках йому не вистачило лічених сантиметрів, аби вразити ворота Полісся.

Чемпіонат України — УПЛ

28 тур, 12-13 травня





Кривбас — Полісся 0:1 (0:1)





Гол: Танковський 25



