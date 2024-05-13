Епопея тривалістю 22 години: Полісся мінімально переграло Кривбас у 28 турі УПЛ
Полісся мінімально перемогло Кривбас у матчі 28 туру чемпіонату України з футболу-2023/24. Гра завершилася з рахунком 1:0.
Матч мав розпочатися о 18:00 неділі, 12 травня, але був відкладений через повітряну тривогу в Дніпропетровській області. Після відбою команди встигли провести на полі 37 хвилин, але за рахунку 1:0 на користь Полісся були змушені знову вирушити в укриття. Голом у складі житомирян відзначився В’ячеслав Танковський, який шикарним ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив у дальню дев’ятку.
В підсумку було ухвалено рішення перенести догравання поєдинку на понеділок, 13 травня. Рестарт гри мав відбутися о 13:00, але через зліт ворожого винищувача знову довелося чекати відбою.
У другому таймі Кривбас мав значну територіальну перевагу, але так і не зміг втілити її у голи. Найбільш гострими моментами виявилися два дальні удари Дениса Кузика, але в обох випадках йому не вистачило лічених сантиметрів, аби вразити ворота Полісся.
Кривбас: Маханьков, Понєдєльнік (Стецьков 81), Рубен, Бескоровайний, Дібанго (Пое 55), Хомченовський (К), Бізімана (Бандейра 81), Кузик, Луньов, Задерака (Блізніченко 71), Соса
Полісся: Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко (К), Назаренко, Танковський (Крамар 90+3), Кушніренко, Таллес, Ндукве (Луїфер 74), Мустафаєв, Фортюне
Попередження: Бескоровайний 21, Дібанго 44, Пое 78, Шабанов 78, Фортюне 90+4
Завдяки цій перемозі Полісся зрівнялося за очками з Рухом - тепер в обох команд по 46. За два тури до кінця сезону команда Сергія Шищенка посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ (Рух утримує 5 сходинку завдяки перевазі в додаткових показниках).
Кривбас зазнав другої поразки поспіль. Нагадаємо, в попередньому турі команда Юрія Вернидуба з аналогічним рахунком поступилася Дніпру-1. Втім, криворіжани все одно вже гарантували собі бронзові медалі чемпіонату України.