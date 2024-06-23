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Вернидуб: Для нас дуже важливо провести якісні збори саме за кордоном

Игорь Чернявский — 23 червня, 15:52
Вернидуб: Для нас дуже важливо провести якісні збори саме за кордоном

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб сподівається, що Міністерство молоді та спорту дозволить Кривбасу провести збори за кордоном.

Про це він розповів у інтерв’ю клубній пресслужбі.

"Так, другий збір плануємо провести у Словенії, але ви знаєте, у якій ситуації зараз знаходиться наша країна. Сподіваємось, Міністерство молоді та спорту надасть нам дозвіл на виїзд на закордонні збори.

Для нас дуже важливо провести якісні збори саме за кордоном, зіграти спаринги проти хороших європейських опонентів, адже Кривбас представлятиме Україну в єврокубках Лізі Європи", — сказав Вернидуб.

Нагадаємо, нещодавно Кривбас продав у Полісся одного зі своїх лідерів.

Юрій Вернидуб Кривбас Чемпіонат України, УПЛ

Кривбас

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