Визначились строки відновлення Бескоровайного

Визначились строки відновлення захисника Полісся Данила Бескоровайного.

Про це повідомила пресслужба житомирян.

Очікується, що 18-річний футболіст буде відсутнім протягом наступних 4-6 тижнів через ушкодження, яке він отримав на тренуванні.

Учора футболіст успішно переніс операцію з видалення пошкодженої частини меніска та вже розпочав процес реабілітації під наглядом медичного штабу команди.

Нагадаємо, Бескорований став гравцем Полісся влітку 2024 року, але одразу порвав хрести та пропустив фактично увесь сезон. Цієї кампанії на рахунку центрбека вісім матчів та один забитий гол.

Напередодні "вовки" змогли стримати атаку Шахтаря, розписавши із донеччанами "суху" нічию.