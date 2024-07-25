Полісся програло Олімпії в дебютному єврокубковому матчі

У словенській Любляні на стадіоні "Стожице" відбувся перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, у якому житомирському Поліссю протистояла місцева Олімпія.

Перший тайм завершився без забитих м'ячів, а вже в другому вболівальники побачили аж два голи. Проте, на жаль, обидва від словенської команди.

На 56-й хвилині Флоруч увійшов до штрафного Полісся і з-під захисника влучно пробив у дальній кут, відкривши рахунок.

А в компенсований час до другого тайму перевагу Олімпії подвоїв Пінту, який зупинив у центрі штрафного передачу з правого флангу від Ласіцкаса, після чого пробив у дальній кут.

Житомирські "вовки", які провели дебютний поєдинок на міжнародній арені, ризикують вилетіти з Ліги конференцій надто рано. Зустріч у відповідь відбудеться 1 серпня у польському Щецині та розпочнеться о 19:00.

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд

Перший матч. 25 липня

Олімпія (Любляна, Словенія) — Полісся (Житомир, Україна) 2:0

Голи: Флоруч (56), Пінту (92)

Олімпія: Відовшек — Суалехе, Мухамедбегович, Ратнік, Жорж Сілва (Ласицкас, 81), Агба, Доффо, Педро Лукас (Дурдов, 81), Баултом (Брест, 80), Флоруч (Пінту, 63), Коджич (Неманья Мотіка, 60)

Полісся: Волинець — Михайліченко, Сарапій, Хоботенко, Майсурадзе (Тейлор, 58), Крушинський, Таллес, Назаренко, Мустафаєв (Козак, 58), Гуцуляк (Пайшао, 69), Будківський (Бистрич, 61).