УПЛ визначила претендентів на звання найкращого гравця і тренера вересня

Українська Прем’єр-ліга визначила претендентів на нагороди найкращому гравцю та тренеру вересня у чемпіонаті України-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Найкращим футболістом минулого місяця може стати Артем Бондаренко (Шахтар), Володимир Бражко (Динамо), а також два представники Полісся – Олексій Гуцуляк та Олександр Назаренко.

Водночас головний тренер житомирської команди Імад Ашур увійшов до числа претендентів на звання найкращого тренера вересня. Також серед претендентів наставник Динамо Олександр Шовковський, коучі Оболоні та Олександрії Сергій Шищенко та Руслан Ротань відповідно.

Проголосувати за своїх фаворитів можна тут. Голосування триватиме до 9 жовтня (14.00 включно).

Раніше експерти Української Прем’єр-ліги визначили найкращих гравця та тренера, а також символічну збірну 8 туру чемпіонату України-2024/25.