Що зробить і кого залучить Пушич для гасіння пожежі в Шахтарі, і як це використає Динамо. Головні інтриги 9 туру УПЛ

По завершенні єврокубкових баталій на авансцену повертаються національні чемпіонати, й УПЛ – не виняток. У черговому турі кращої ліги світу будуть зіграні усі 8 матчів, і вболівальникам є на що подивитися та з чого вибрати.

Чемпіон продовжує розказувати про найцікавіше перед стартом ігор у ще одному ігровому колі Української Прем'єр-ліги. Цього разу наше око впало на ігри за участі Олександрії, Зорі, Полісся, Шахтаря та Динамо.

Хто переможе в дуелі двох найкращих тренерів старту сезону?

Руслан Ротань та Віталій Пономарьов не зуміли вивести свої команди в єврокубки за підсумками попереднього сезону. Однак зараз виглядає так, що у випадку, коли Олександрії та Руха не буде в Лізі Європи або Ліги конференцій вже по закінченні 30 туру нинішньої першості, це буде несподіванка.

ФК Олександрія

На двох "агрономи" та "чорно-жовті" програли усього 1 матч та набрали 29 балів. В олександрійців на 7 очок більше, також на користь команди Ротаня говорить фактор свого поля та кращі результати в останніх матчах. Окремої уваги потребує атака клубу зі Львова. Рух не пропускає, але й не забиває, 3 тури поспіль. Одним із факторів таких результатів колективу Пономарьова стало мовчання Ігора Краснопіра. Молодий форвард "чорно-жовтих" забив уже 4 м'ячі та деякий час очолював гонку бомбардирів, однак не одну гру поспіль Краснопіра підводить уміння доводити до логічного завершення зусилля партнерів, які не втомлюються виводити його на ударні позиції. А от у складі суперника саме намацав свою гру Олександр Філіппов. Саме тому шанси на успіх господарів виглядають вищими.

Вибір Бартуловича в атаці: молода старанна перспектива чи досвідчене стабільне сьогодення?

Парадокс, та після відходу Едуардо Герреро гра Зорі засяяла новими барвами. Так, після перемоги над Оболонню луганці 2 матчі поспіль програли, однак не варто забувати, що один із поєдинків "чорно-білі" проводили з Динамо. Значно більш важливим наслідком для зміни структури та стрункості гри команди став футболіст, який фактично замість Герреро до команди й прийшов. Так, Пилип Будківський поповнив команду ще тоді, коли панамець у складі Зорі був. І навіть встиг зіграти з ним у парі 1 матч. Проте лідером колективу, який забив уже двічі, й веде команду за собою, став уже після оформлення трансферу одного з кращих легіонерів в УПЛ.

ФК Колос

Однак продаж Герреро дозволив отримати Зорі ще одну комплектаційну перевагу. Лінію нападу команди Младена Бартуловича поповнив Владислав Супряга. Тренерський штаб луганців ігровим часом нападника поки не балує, однак Бартулович вже встиг відзначити, що Супряга виглядає на тренуваннях добре, тож шанс свій, вочевидь, матиме. З немалою вірогідністю – вже в грі 9 туру в Рівному.

Наскільки відчутною буде протидія Ворскли новим переможним планам Полісся?

Клуб з Житомира не знає поразок від матчів кваліфікації Ліги конференцій зі словенською Олімпією. За цей час Полісся встигло переграти Шахтар, побути в ранзі лідера УПЛ, здобути дві розгромні перемоги та двічі забити суперникам по 4 м'ячі. Краї атаки команди в особах Олексія Гуцуляка та Олександра Назаренка – смертоносна зброя ледь не для будь-якого колективу УПЛ, а Імад Ашур, як виглядає, знайшов баланс у обороні та атаці, що дозволяє стабільно набирати залікові бали та заглядатися на найвищі позиції в лізі.

ФК Полісся

Чи це означає, що Ворскла у протистоянні команд приречена? Полтавці завітають до "вовків" на фоні 5 матчів поспіль без перемог, а в останній грі проти Зорі "зелено-білі" проявили повну безсилість у силовій боротьбі – луганці полтавців "прочавили", що й вирішило долю протистояння. Полісся діє в іншій манері, однак мобільні переміщення та продумані комбінації низом цю Ворсклу часто ставлять у такий самий глухий кут.

Якою і з ким буде реакція Пушича на жалюгідну гру Шахтарі?

Поразка у матчі з Аталантою стала вже третьою втратою донеччан за останні 5 матчів. Такий графік – м'яко кажучи, не чемпіонський. Ми вже говорили про загрозу кар'єрі Маріно Пушича в Шахтарі, й гра з ЛНЗ кінець перебування боснійця на посаді може наблизити ще більше. Тим більше, зважаючи на відсутність одразу двох виконавців, без яких Шахтарю зламати опір черкасців буде важко.

ФК Шахтар

Якщо Данило Сікан заліковує пошкодження, отримане ще в матчі 1 туру Ліги чемпіонів, то Тарас Степаненко був змушений покинути поле у другій половині протистояння з іншим італійським клубом. Обидва Пушичу потрібні на критичних позиціях, де альтернативи не мають. Наставник Шахтаря повернувся до ідеї з використанням чистого руйнівника у центрі поля, що додало команді балансу між лініями. Без Сікана ж відверто "остиротілим" виглядає центр нападу, де альтернатива в особі Лассіни Траоре з незрозумілих причин з початку сезону невпинно розчаровує.

Чи наважиться на традиційну ротацію Шовковський у грі з непоступливим Кривбасом?

Того ж дня Динамо прийматиме клуб із Кривого Рогу, і теж спробує "вибачитися" за другу поразку у основному раунді єврокубку. Щоб досягти успіху в грі з колективом Юрія Вернидуба, "біло-синім" доведеться докласти немало зусиль, адже не рахуючи поразку від Карпат (0:3), в інших матчах бронзовий призер попередньої першості якщо й поступався, то з різницею в 1 м’яч (у попередньому турі), здебільшого ж без очок не залишався. А головне – є вельми впертою та по-спортивному злою й чіпкою командою, яка вміє огризатися.

ФК Динамо

Зважаючи на логістику та стан колективу, Олександру Шовковському належить розв'язати точно непросту задачку. З одного боку, УПЛ залишається для Динамо якщо не першим пріоритетом, то точно – тим турніром, у якому "біло-синіх" влаштує тільки 1 місце за підсумками сезону. З іншого – втома після енергозатратного вояжу до Німеччини точно даватиметьмя взнаки в багатьох гравців, що виходили на поле в Зінсхаймі, а участь, чи то пак – яскрава гра після пошкоджень, Віталія Буяльського та Андрія Ярмоленка аж ніяк не гарантована. За таких обставин не зробити помилку у виборі складу на матч буде непросто.