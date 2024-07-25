Полісся оголосило склад на матч проти Олімпії в Лізі конференції

Житомирське Полісся визначилось зі стартовим складом на перший матч проти Олімпії Любляна в межах другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Про це повідомила пресслужба "вовків".

Полісся: Волинець, Михайличенко, Сарапій, Чоботенко, Майсурадзе, Крушинський, Коста, Назаренко, Мустафаєв, Гуцуляк, Будківський.

Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо, житомирці вперше в історії пробилися до єврокубків, завершивши дебютний сезон в Українській Прем'єр-лізі на п'ятому місці. Для Імада Ашура це буде дебютний матч на посаді головного тренера Полісся.