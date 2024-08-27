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Полісся оголосило про підписання 18-річного латвійського форварда

Станіслав Лисак — 27 серпня, 14:44
Полісся оголосило про підписання 18-річного латвійського форварда
ФК Полісся

Житомирське Полісся оголосило про підписання контракту з 18-річним латвійським нападником Даніелсом Радзенієксом.

Про це йдеться у соцмережах клубу.

Угода з форвардом розрахована до літа 2027 року. Латвієць виступатиме у другій команді житомирян.

Зазначимо, що Радзенієкс перебрався з клубу Вищої ліги Латвії, Супер Нови, за яку провів 1 матч в елітному футбольному дивізіоні у 2023 році.

Також Даніелс викликався до збірної Латвії U-19, за яку провів 2 товариських гри та забив 2 голи.

Полісся Даніелс Радзенієкс

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