Полісся оголосило про підписання 18-річного латвійського форварда

Житомирське Полісся оголосило про підписання контракту з 18-річним латвійським нападником Даніелсом Радзенієксом.

Про це йдеться у соцмережах клубу.

Угода з форвардом розрахована до літа 2027 року. Латвієць виступатиме у другій команді житомирян.

Зазначимо, що Радзенієкс перебрався з клубу Вищої ліги Латвії, Супер Нови, за яку провів 1 матч в елітному футбольному дивізіоні у 2023 році.

Також Даніелс викликався до збірної Латвії U-19, за яку провів 2 товариських гри та забив 2 голи.