Матч видався непростим та емоційним: Ашур – про перемогу над Кривбасом

Наставник житомирського Полісся Імад Ашур визнав, що гра з Кривбасом (2:1) у межах 1/8 фіналу Кубку України була занадто емоційною та дуже складною.

Його слова цитує сайт криворізького клубу.

"Це була чергова гра, на яку хлопцям було легше налаштуватись, ніж на попередні. Гра була непоганою, є результат. Моменти, які ми сьогодні створили – це позитив, який ми маємо брати з цього матчу, і це головне. Добре, що вони є. Матч видався непростим і навіть занадто емоційним. Хлопці здобули перемогу, і це дуже важливо для нас.

Наші голи? Можу порадіти за обидва голи, які стались із зон завершення. Ми маємо використовувати такі моменти.

Гол Гоцуляка головою? Не завжди так відбувається, що в цій зоні при подачах знаходяться гравці, але наполегливо над цим працюємо", – сказав Ашур.