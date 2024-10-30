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Матч видався непростим та емоційним: Ашур – про перемогу над Кривбасом

Руслан Травкін — 30 жовтня, 20:08
Матч видався непростим та емоційним: Ашур – про перемогу над Кривбасом
Імад Ашур
Полісся

Наставник житомирського Полісся Імад Ашур визнав, що гра з Кривбасом (2:1) у межах 1/8 фіналу Кубку України була занадто емоційною та дуже складною.

Його слова цитує сайт криворізького клубу.

"Це була чергова гра, на яку хлопцям було легше налаштуватись, ніж на попередні. Гра була непоганою, є результат. Моменти, які ми сьогодні створили – це позитив, який ми маємо брати з цього матчу, і це головне. Добре, що вони є. Матч видався непростим і навіть занадто емоційним. Хлопці здобули перемогу, і це дуже важливо для нас.

Наші голи? Можу порадіти за обидва голи, які стались із зон завершення. Ми маємо використовувати такі моменти.
Гол Гоцуляка головою? Не завжди так відбувається, що в цій зоні при подачах знаходяться гравці, але наполегливо над цим працюємо", – сказав Ашур.

Нагадаємо, що 30 жовтня проходять інші матчі цієї стадії Кубку України. З результатами можна ознайомитися ТУТ.

Кривбас Кубок України Полісся Імад Ашур

Імад Ашур

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