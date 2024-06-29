Циганковим та Довбиком цікавляться імениті клуби Європи

Лідери каталонської Жирони та збірної України Віктор Циганков і Артем Довбик зацікавили імениті клуби Європи.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Зокрема за колишнім півзахисником Динамо слідкують Астон Вілла, Арсенал і Тоттенгем з АПЛ, ха також Мілан і Баварія.

Своєю чергою Довбик є трансферною ціллю Челсі, Атлетико Мадрид, Наполі, Мілан і Ювентус. Також є інформація про інтерес каталонської Барселони.

Нагадаємо, українці невдало показали себе на Євро-2024 у складі збірної України. Артем зіграв усі три матчі і не зміг відзначитися результативними діями.

Циганков з'явився на полі лише в матчі проти Румунії, і був одним із найгірших на полі за оцінками. Решту матчів гравець пропустив через травму.