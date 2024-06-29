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Циганковим та Довбиком цікавляться імениті клуби Європи

Микола Дендак — 29 червня, 20:24
Циганковим та Довбиком цікавляться імениті клуби Європи

Лідери каталонської Жирони та збірної України Віктор Циганков і Артем Довбик зацікавили імениті клуби Європи.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Зокрема за колишнім півзахисником Динамо слідкують Астон Вілла, Арсенал і Тоттенгем з АПЛ, ха також Мілан і Баварія.

Своєю чергою Довбик є трансферною ціллю Челсі, Атлетико Мадрид, Наполі, Мілан і Ювентус. Також є інформація про інтерес каталонської Барселони.

Нагадаємо, українці невдало показали себе на Євро-2024 у складі збірної України. Артем зіграв усі три матчі і не зміг відзначитися результативними діями.

Циганков з'явився на полі лише в матчі проти Румунії, і був одним із найгірших на полі за оцінками. Решту матчів гравець пропустив через травму.

Арсенал (Лондон) Баварія Барселона Жирона Наполі Тоттенгем Віктор Циганков Челсі Ювентус Артем Довбик Атлетико Мадрид

Віктор Циганков

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