Мбемо хоче тільки в Манчестер Юнайтед, але Брентфорд відхилив покращену пропозицію

Брентфорд та Манчестер Юнайтед продовжують вести переговори про трансфер Бріана Мбемо, проте поки що все безуспішно.

Про це повідомляє The Athletic.

"Бджоли" відхилили вже другу пропозицію манкуніанців за 25-річного камерунця. "Червоні дияволи" були готові віддати 55 мільйонів фунтів + 7,5 мільйона у вигляді бонусів.

Однак і така пропозиція не влаштувала клуб Єгора Ярмолюка, який хоче отримати за свого футболіста більше, ніж Манчестер Юнайтед заплатив за Матеуса Кунью (62,5 мільйона).

При цьому сам Мбемо вкотре проінформував Брентфорд та Тоттенгем, що він зацікавлений у переході тільки до команди Рубена Аморіма.

Контракт вінгера з лондонським клубом розрахований до літа 2026 року. В угоді прописана опція продовження на один рік.

Нагадаємо, що вчора, 27 червня, Брентфорд оголосив про призначення нового тренера, який посів місце Томаса Франка. Сам екстренер "бджол" очолив Тоттенгем.