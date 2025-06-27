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Брентфорд Ярмолюка призначив нового головного тренера

Олег Дідух — 27 червня 2025, 18:32
Брентфорд Ярмолюка призначив нового головного тренера
Кіт Ендрюс
ФК Брентфорд

Новим головним тренером Брентфорда призначено Кіта Ендрюса.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Термін дії контракту з Ендрюсом не називається. До цього 44-річний ірландський фахівець був асистентом попереднього тренера Брентфорда, Томаса Франка, який нещодавно очолив Тоттенгем.

До цього Ендрюс працював у тренерських штабах МК Донс, Шеффілд Юнайтед, молодіжної та дорослої збірних Ірландії. В якості гравця в період з 2008 до 2012 року провів за національну команду 35 матчів і забив 3 гола.

Для Ендрюса робота на чолі Брентфорда буде першим самостійним тренерським досвідом у тренерській кар’єрі. Нагадаємо, минулий сезон Брентфорд завершив на десятому місці в турнірній таблиці АПЛ.

Брентфорд Кіт Ендрюс

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