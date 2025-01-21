Погба відмовився від переходу в російський клуб
Поль Погба
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Французький півзахисник Поль Погба відмовився від переходу в клуб з чемпіонату Росії.
Цитує гравця Foot Mercato.
"Я почуваюся краще. Я мав час для себе. Мій фізичний стан був пов'язаний з психологією. Усе, що відбувалося, було досить складним, було важко впоратись з цим. Але сьогодні все нормально.
Пропозиції були. Були цікаві й не дуже. Наприклад, був із Росією такий варіант, але у мене немає такої мети", – Погба.
Нагадаємо, Погба відбуває дискваліфікацію за вживання допінгу. Її термін спливе у березні 2025 року.
Нещодавно Ювентус розірвав контракт з хавбеком, попри те, що термін дискваліфікації скоротився від 4 років до 18 місяців.