Погба відмовився від переходу в російський клуб

Французький півзахисник Поль Погба відмовився від переходу в клуб з чемпіонату Росії.

Цитує гравця Foot Mercato.

"Я почуваюся краще. Я мав час для себе. Мій фізичний стан був пов'язаний з психологією. Усе, що відбувалося, було досить складним, було важко впоратись з цим. Але сьогодні все нормально.

Пропозиції були. Були цікаві й не дуже. Наприклад, був із Росією такий варіант, але у мене немає такої мети", – Погба.