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Погба відмовився від переходу в російський клуб

Олександр Булава — 21 січня 2025, 15:15
Погба прокоментував можливість переходу в чемпіонат Росії
Поль Погба
Getty Images

Французький півзахисник Поль Погба відмовився від переходу в клуб з чемпіонату Росії.

Цитує гравця Foot Mercato.

"Я почуваюся краще. Я мав час для себе. Мій фізичний стан був пов'язаний з психологією. Усе, що відбувалося, було досить складним, було важко впоратись з цим. Але сьогодні все нормально.

Пропозиції були. Були цікаві й не дуже. Наприклад, був із Росією такий варіант, але у мене немає такої мети", – Погба.

Нагадаємо, Погба відбуває дискваліфікацію за вживання допінгу. Її термін спливе у березні 2025 року.

Нещодавно Ювентус розірвав контракт з хавбеком, попри те, що термін дискваліфікації скоротився від 4 років до 18 місяців.

Поль Погба

Поль Погба

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