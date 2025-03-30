Поділля переграло Металург в матчі Першої ліги

Поділля переграло запорізький Металург в матчі першого туру групи вибування Першої ліги України.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0 на користь хмельничан.

Гості "Славутич-Арени" двічі відзначились у воротах Байди ще у перші 20 хвилин, після чого впевнено довели матч до перемоги.

Попри подвійну заміну в середині другого тайму та видалення Шавріна на 47-й хвилині, Металург не зміг скористатись чисельною перевагою. Гол Нехтія наприкінці основного часу не змінив результат матчу.

Чемпіонат України - Перша ліга

Група вибування

1 тур, 30 березня

МФК Металург - Поділля 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - Савін, 2, 0:2 - Кухарук, 16, 1:2 - Нехтій, 89

Видалення: Шаврін, 47 (Поділля, пряма червона картка)

Завдяки цій перемозі хмельницький клуб набрав 11 очок та залишив останню сходинку турнірної таблиці, обійшовши Кремінь (9 залікових балів).

Металург залишився на 4 місці групи, маючи у своєму активі 17 пунктів.

Нагадаємо, вчора Минай у напруженому матчі вирвав перемогу над Діназом.