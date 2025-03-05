Поділля орендувало захисника Лівого Берега

Футбольний клуб Поділля орендував до кінця сезону 20-ти річного захисника Лівого Берега Володимира Швеця.

Про це повідомила пресслужба хмельницького клубу.

На юнацькому рівні футболіст виступав за вінницьку Ниву, запорізький Металург та полтавську Ворсклу, де потрапляв до заявки першої команди.

Наприкінці серпня 2023 року став гравцем Лівого Берега. За основну команду новачка УПЛ захисник провів лише три матчі.

Поділля завершило першу частину сезону на 8-й позиції у групі А, набравши всього 8 очок за 17 матчів.

Весняну частину сезону хмельницький клуб проведе у групі "Вибування" Першої ліги, а у першому турі підопічні Сергія Ковальця зустрінуться із запорізьким Металургом.

Водночас Лівий Берег прийматиме рівненський Верес у матчі 20 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.