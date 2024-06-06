Почесний президент Дніпра-1 — про Русола: Ви уявляєте, щоб співзасновник пішов гендиректором в інший клуб?

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза сумнівається, що виконавчий директор Андрій Русол залишить клуб і піде в Карпати.

Про це він розповів у інтерв’ю Telegram-каналу "Дніпрянин".

"Мені про це нічого не відомо, Русол мені нічого не говорив про це. Я думаю, що першим про це маю знати я, адже він мій партнер.

Ви уявляєте, щоб співзасновник пішов генеральним директором в інший клуб? Для цього він має передати або продати комусь свої акці", — сказав Береза.