Почесний президент Дніпра-1 — про Русола: Ви уявляєте, щоб співзасновник пішов гендиректором в інший клуб?
Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза сумнівається, що виконавчий директор Андрій Русол залишить клуб і піде в Карпати.
Про це він розповів у інтерв’ю Telegram-каналу "Дніпрянин".
"Мені про це нічого не відомо, Русол мені нічого не говорив про це. Я думаю, що першим про це маю знати я, адже він мій партнер.
Ви уявляєте, щоб співзасновник пішов генеральним директором в інший клуб? Для цього він має передати або продати комусь свої акці", — сказав Береза.
Інформація про те, що Русол приєднається до Карпат, вперше з’явилася ще на початку 2024 року. В підсумку той залишився в Дніпрі-1, але чутки про його можливий переїзд до Львова знову почали циркулювати у ЗМІ після завершення сезону-2023/24.