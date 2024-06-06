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Почесний президент Дніпра-1 — про Русола: Ви уявляєте, щоб співзасновник пішов гендиректором в інший клуб?

Игорь Чернявский — 6 червня, 09:35
Почесний президент Дніпра-1 — про Русола: Ви уявляєте, щоб співзасновник пішов гендиректором в інший клуб?

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза сумнівається, що виконавчий директор Андрій Русол залишить клуб і піде в Карпати.

Про це він розповів у інтерв’ю Telegram-каналу "Дніпрянин".

"Мені про це нічого не відомо, Русол мені нічого не говорив про це. Я думаю, що першим про це маю знати я, адже він мій партнер.

Ви уявляєте, щоб співзасновник пішов генеральним директором в інший клуб? Для цього він має передати або продати комусь свої акці", — сказав Береза.

Інформація про те, що Русол приєднається до Карпат, вперше з’явилася ще на початку 2024 року. В підсумку той залишився в Дніпрі-1, але чутки про його можливий переїзд до Львова знову почали циркулювати у ЗМІ після завершення сезону-2023/24.

Карпати Русол СК Дніпро-1 Чемпіонат України, УПЛ Юрій Береза

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