Легенда Баварії назвав футболіста, якого він мріє побачити у клубі

Легенда та почесний президент Баварії Улі Генесс розповів, якого футболіста мріє побачити у формі "Рекордмайстер".

Слова функціонера наводить Kicker.

"Я маю мрію побачити Флоріана Вірца у Баварії. Він чудово вписався б у команду та склав би тандем із Мусіалою. Цей той гравець, якого не можна випускати з поля зору. Можна ж мріяти? Але зауважте, що це лише моя особиста думка", – розповів Генесс.

У сезоні-2024/25 Вірц зіграв 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 15 м'ячів та віддав 11 результативних передач.

Портал Tranfermarkt оцінює хавбека у 140 мільйонів євро.

Зазначимо, що Баєр хотів би зберегти свою головну зірку до чемпіонату світу 2026 року та вже розпочав із Флоріаном переговори щодо нового контракту.

Раніше повідомлялось, що помічник головного тренера збірної Німеччини може очолити "фармацевтів" наступного літа.