Баєр хоче зберегти свою головну зірку до чемпіонату світу-2026

Баєр має намір зберегти півзахисника команди Флоріана Вірца до чемпіонату світу-2026, що відбудеться в США, Канаді та Мексиці.

Про це заявив головний виконавчий директор "фармацевтів" Фернандо Карро виданню Kölner Stadt-Anzeig.

За його словами, керівництво клубу наразі працює над продовженням угоди з гравцем.

"Ми хочемо, щоб Флоріан Віртц залишився у Леверкузені принаймні до чемпіонату світу 2026 року. Це робить доцільним продовження його контракту. Ми говоримо про це з ним і його сім'я дуже конфеденційна щодо цього", – сказав Карро.

Раніше повідомлялося, що 21-річний хавбек продовжить контракт до літа 2028 року. Чинна угода розрахована до літа 2027 року. Літній перехід до Баварії, Реала чи Манчестер Сіті наразі не обговорюється.

У нинішньому сезоні Флоріан Вірц взяв участь у 25 матчах Баєра в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок 12 голів та 8 асистів.