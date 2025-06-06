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Меріно: Португалія – команда з неймовірним рівнем майстерності

Олег Дідух — 6 червня 2025, 17:53
Меріно: Португалія – команда з неймовірним рівнем майстерності
Мікель Меріно
Getty Images

Півзахисник лондонського Арсенала та збірної Іспанії Мікель Меріно поділився своєю думкою щодо суперника по фіналу Ліги націй-2025, команди Португалії.

Слова хавбека наводить пресслужба УЄФА.

"Ми пишаємось нинішнім складом. Попереду черговий фінал, битимемося ще за один титул. Португалія – ​​ще одна команда з неймовірним рівнем майстерності, достатньо поглянути на стартовий склад або всю заявку в цілому. Вона схожа з Францією, якщо брати до уваги велику кількість індивідуальностей", – заявив Меріно.

Нагадаємо, вчора, 5 червня, Іспанія у півфіналі обіграла Францію 5:4. Днем раніше Португалія виявилася сильнішою за Німеччину – 2:1. Фінал відбудеться в неділю, 8 червня, початок – о 22:00 за київським часом.

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Мікель Меріно

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