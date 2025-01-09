Бразильський клуб зацікавлений у трансфері півзахисника Вереса

Спортивний директор рівненського Вереса Юрій Габовда заявив, що гравцями команди активно цікавляться інші клуби.

Цитує функціонера пресслужба клубу.

"Справді, є зацікавленість щодо декількох наших гравців. Найбільш конкретна пропозиція зараз щодо Яго Сікейри. Ним цікавиться один із бразильських клубів. По інших поки є лише розмови без будь-якої конкретики, тому я не хотів би озвучувати зараз якісь прізвища. Бо гравцям важливо концентруватися на роботі, а не думати про можливі майбутні пропозиції", – розповів Габовда.

У нинішньому сезоні Яго Сікейра зіграв за Верес 16 матчів у чемпіонаті та Кубку України і відзначився двома асистами.

Напередодні Верес затвердив Олега Шандрука на посаді головного тренера. На зимову паузу клуб пішов на 9-му місці в УПЛ, маючи 19 очок в активі.

У 17-му турі рівненський клуб з мінімальним рахунком програв Динамо.