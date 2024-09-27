Шарай – про гру з Шахтарем: Для нас усі матчі однаково важливі

Півзахисник Вереса Владислав Шарай поділився очікуваннями від матчу 8-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Шахтаря.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Попереду – гра проти одного із найтитулованіших клубів країни. Але для нас усі матчі – однаково важливі. На цю гру налаштовуюся, як і на всі попередні. Хоча, звісно, завжди цікаво перевірити свої сили у протистоянні з чемпіоном України.

Дві поразки на старті чемпіонату – не проблема для Шахтаря. У них дуже хороша команда, індивідуально сильні футболісти. Думаю, вони залишаються фаворитами у боротьбі за чемпіонство. Можу лише побажати успіхів у цій боротьбі. А для вболівальників – завжди цікавіше стежити за чемпіонатом, де інтрига у боротьбі за чемпіонство тримається до останнього туру", – сказав Шарай.