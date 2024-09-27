Шарай – про гру з Шахтарем: Для нас усі матчі однаково важливі
Півзахисник Вереса Владислав Шарай поділився очікуваннями від матчу 8-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Шахтаря.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Попереду – гра проти одного із найтитулованіших клубів країни. Але для нас усі матчі – однаково важливі. На цю гру налаштовуюся, як і на всі попередні. Хоча, звісно, завжди цікаво перевірити свої сили у протистоянні з чемпіоном України.
Дві поразки на старті чемпіонату – не проблема для Шахтаря. У них дуже хороша команда, індивідуально сильні футболісти. Думаю, вони залишаються фаворитами у боротьбі за чемпіонство. Можу лише побажати успіхів у цій боротьбі. А для вболівальників – завжди цікавіше стежити за чемпіонатом, де інтрига у боротьбі за чемпіонство тримається до останнього туру", – сказав Шарай.
У сезоні-2024/25 27-річний нападник зіграв 7 матчів, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.
Наразі рівненський клуб за 7 матчів набрав 6 з 21 можливих очків та посідає 13 місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Шахтар займає 4 сходинку набравши за 6 турів 12 з 18 можливих балів.
Матч відбудеться 27 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.