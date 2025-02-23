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Харатін – про атмосферу на стадіоні Вереса: Краще, ніж на "Камп Ноу"

Володимир Максименко — 23 лютого 2025, 14:34
Ігор Харатін у Вересі
Ігор Харатін
НК Верес

Півзахисник Вереса Ігор Харатін оцінив перемогу над Кривбасом в матчі 18 туру УПЛ, в якому він відзначився дебютним м'ячем у складі рівнян.

Футболіст дав свій коментар для УПЛ ТБ.

"Чудова атмосфера на стадіоні. Я забивав на "Камп Ноу", коли грав за Ференцварош, але такої атмосфери не було. Вчора на Авангарді вона була гарячіша.

Я вважаю, для першого матчу ми зіграли дуже непогано. Десь відчули одне одного і знайшли свою гру", – розповів Харатін.

Завдяки цій перемозі, Верес віднявся на восьму позицію з 22 очками в активі.

Раніше перемогу над Кривбасом оцінив головний тренер рівненського колективу Олег Шандрук.

Верес Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Ігор Харатін

Ігор Харатін

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