Харатін – про атмосферу на стадіоні Вереса: Краще, ніж на "Камп Ноу"
Ігор Харатін
НК Верес
Півзахисник Вереса Ігор Харатін оцінив перемогу над Кривбасом в матчі 18 туру УПЛ, в якому він відзначився дебютним м'ячем у складі рівнян.
Футболіст дав свій коментар для УПЛ ТБ.
"Чудова атмосфера на стадіоні. Я забивав на "Камп Ноу", коли грав за Ференцварош, але такої атмосфери не було. Вчора на Авангарді вона була гарячіша.
Я вважаю, для першого матчу ми зіграли дуже непогано. Десь відчули одне одного і знайшли свою гру", – розповів Харатін.
Завдяки цій перемозі, Верес віднявся на восьму позицію з 22 очками в активі.
Раніше перемогу над Кривбасом оцінив головний тренер рівненського колективу Олег Шандрук.