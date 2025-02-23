Харатін – про атмосферу на стадіоні Вереса: Краще, ніж на "Камп Ноу"

Півзахисник Вереса Ігор Харатін оцінив перемогу над Кривбасом в матчі 18 туру УПЛ, в якому він відзначився дебютним м'ячем у складі рівнян.

Футболіст дав свій коментар для УПЛ ТБ.

"Чудова атмосфера на стадіоні. Я забивав на "Камп Ноу", коли грав за Ференцварош, але такої атмосфери не було. Вчора на Авангарді вона була гарячіша.



Я вважаю, для першого матчу ми зіграли дуже непогано. Десь відчули одне одного і знайшли свою гру", – розповів Харатін.