На результат вплинуло багато факторів: Харатін – про другу поспіль поразку Вереса в УПЛ

Капітан Вереса Ігор Харатін відреагував на поразку від Оболоні (0:2) у матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги, яка стала для команди другою поспіль у чемпіонаті.

Його слова передає "Український футбол".

"Для нас це була важлива гра. На жаль, ми її програли. На результат вплинуло багато факторів. Насамперед ми створили замало небезпечних моментів. Так, певний контроль над грою в нас був, але стовідсоткових нагод забити ми не мали. Потрібно дивитися далі й працювати над своїми помилками. Кожна втрата гравця дуже впливає на команду. У нас травмовані двоє профільних нападників, і ми це відчуваємо. До того ж знову маємо вилучення – як і в матчі із Шахтарем. Для нас кожен футболіст – бойова одиниця. У нас немає 30 гравців, щоб вільно варіювати склад і змінювати гру від матчу до матчу. Це один із важливих чинників, хоча я не можу назвати його основним", – сказав футболіст.

Попри другу поспіль поразку, Харатін вважає, що це не свідчить про ігровий спад.

"Не думаю, що ці дві поразки свідчать про ігровий спад команди. Ми програли важливий матч, фактично за шість очок, але перед цим перемагали. Таке буває у футболі. Стабільно пройти весь сезон дуже нелегко, тим паче що в нас молода команда. Треба в наступних матчах набирати очки й рухатися далі", – підсумував Харатін.

Поразка від Оболоні залишила рівненський Верес на восьмій сходинці турнірної таблиці УПЛ з дев'ятьма очками в активі. У наступному, 10-му турі чемпіонату України Верес 23 жовтня зіграє вдома проти ковалівського Колоса.

Нагадаємо, що дев'ятий тур УПЛ розбитий на чотири ігрові дні. В центральному поєдинку зіграють між собою Полісся та Динамо.