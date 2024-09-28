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Півзахисник Вереса продовжив контракт з клубом

Володимир Кук — 28 вересня, 21:55
Півзахисник Вереса продовжив контракт з клубом
Віталій Дахновський
НК Верес

Півзахисник Вереса Віталій Дахновський продовжив контракт з рівненським клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Обидві сторони досягли угоди щодо продовження контракту на 2 роки. Минулий договір був чинний до літа 2025 року.

До складу червоно-чорних Дахновський приєднався на старті сезону-2020/2021. Загалом за рівненський клуб футболіст зіграв 107 матчів, у яких відзначився 12 забитими мʼячами та віддав 16 результативних передач. У складі Вереса у 2021 році півзахисник став чемпіоном Першої ліги. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 300 тисяч євро.

Нагадаємо, нещодавно Верес зіграв внічию з донецьким Шахтарем у матчі 8 туру Української Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком (1:1).

Верес Чемпіонат України, УПЛ Віталій Дахновський

Верес

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