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Бражко — про традиції у збірній: Я мабуть, краще командну форму попрасував, але не співав би

Володимир Кук — 6 вересня, 19:50
Бражко — про традиції у збірній: Я мабуть, краще командну форму попрасував, але не співав би
Володимир Бражко
Instagram Бражка

Півзахисник збірної України Володимир Бражко поділився думками про традицію, згідно з якою новачок має заспівати якусь пісню.

Про це він заявив на YouTube-каналі "ВЗБІРНА".

"Я пам’ятаю, що хтось співав, але це було давно. Я б краще не знаю, що зробив.

Мабуть, командну форму попрасував би, але не співав би", сказав Бражко.

Зазначимо, що у вересні українці зіграють два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025. Перший тур відбудеться 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena. 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти збірної Чехії.

Ліга націй УЄФА Українська асоціація футболу (УАФ) Володимир Бражко

Володимир Бражко

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