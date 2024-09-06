Бражко — про традиції у збірній: Я мабуть, краще командну форму попрасував, але не співав би

Півзахисник збірної України Володимир Бражко поділився думками про традицію, згідно з якою новачок має заспівати якусь пісню.

Про це він заявив на YouTube-каналі "ВЗБІРНА".

"Я пам’ятаю, що хтось співав, але це було давно. Я б краще не знаю, що зробив.

Мабуть, командну форму попрасував би, але не співав би", — сказав Бражко.