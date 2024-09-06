Бражко — про традиції у збірній: Я мабуть, краще командну форму попрасував, але не співав би
Володимир Бражко
Instagram Бражка
Півзахисник збірної України Володимир Бражко поділився думками про традицію, згідно з якою новачок має заспівати якусь пісню.
Про це він заявив на YouTube-каналі "ВЗБІРНА".
"Я пам’ятаю, що хтось співав, але це було давно. Я б краще не знаю, що зробив.
Мабуть, командну форму попрасував би, але не співав би", — сказав Бражко.
Зазначимо, що у вересні українці зіграють два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025. Перший тур відбудеться 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena. 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти збірної Чехії.