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Чорноморець підсилився черговим гравцем Шахтаря

Володимир Кук — 28 серпня, 16:30
Чорноморець підсилився черговим гравцем Шахтаря
Кирило Сігієв
ФК Чорноморець

Центральний півзахисник Шахтаря Кирило Сігеєв перейшов в одеський Чорноморець.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За інформацією низки ЗМІ, це буде оренда на один сезон.

Зазначимо, що гравець був у заявці збірної України на Олімпійські ігри-2024, але провів весь турнір у квоті резерву.

У сезоні-2023/24 українець провів 24 матчі за Олександрію, у яких відзначився 2 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 600 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше одесити орендували півзахисника Шахтаря Михайла Хромея.

Чорноморець Кирило Сігеєв

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