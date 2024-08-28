Чорноморець підсилився черговим гравцем Шахтаря

Центральний півзахисник Шахтаря Кирило Сігеєв перейшов в одеський Чорноморець.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За інформацією низки ЗМІ, це буде оренда на один сезон.

Зазначимо, що гравець був у заявці збірної України на Олімпійські ігри-2024, але провів весь турнір у квоті резерву.

У сезоні-2023/24 українець провів 24 матчі за Олександрію, у яких відзначився 2 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 600 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше одесити орендували півзахисника Шахтаря Михайла Хромея.