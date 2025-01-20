Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Півзахисник Шахтаря хоче повернутися в Бразилію

Олексій Мурзак — 20 січня 2025, 00:17
Півзахисник Шахтаря хоче повернутися в Бразилію
Марлон Гомес
ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес виявив бажання повернутися в чемпіонат Бразилії.

Про це повідомив журналіст Луїс Антуньєс у соцмережі Х.

За його інформацією, донецький клуб попросив крайній термін до 23 січня, щоб відповісти на трансферну пропозицію Ботафого щодо футболіста.

Сам Гомес нібито чітко заявив про свою зацікавленість у поверненні до Бразилії.

Раніше повідомлялося, що Шахтар відхилив пропозицію Ботафого по Марлону Гомесу у розмірі 10 млн євро.

Цього сезону Гомес провів за донецький клуб 17 матчів, в яких відзначився 2 асистами.

Ботафого Футбольні трансфери Шахтар Марлон Гомес

Марлон Гомес

Шахтар відмовився продавати свого легіонера в Ботафого за 10 млн євро
Марлон Гомес: Потроху повертаємось у свої найкращі кондиції
Реальний шанс замахнутися на круту зміну ситуації? 4 інтриги матчу Шахтар – Янг Бойз
Буде для нас уроком: півзахисник Шахтаря – про поразку від Аталанти
Судаков — лідер, Шапаренко увірвався у топ-5: рейтинг найдорожчих гравців УПЛ

Останні новини