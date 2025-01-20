Півзахисник Шахтаря хоче повернутися в Бразилію
Марлон Гомес
ФК Шахтар
Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес виявив бажання повернутися в чемпіонат Бразилії.
Про це повідомив журналіст Луїс Антуньєс у соцмережі Х.
За його інформацією, донецький клуб попросив крайній термін до 23 січня, щоб відповісти на трансферну пропозицію Ботафого щодо футболіста.
Сам Гомес нібито чітко заявив про свою зацікавленість у поверненні до Бразилії.
Раніше повідомлялося, що Шахтар відхилив пропозицію Ботафого по Марлону Гомесу у розмірі 10 млн євро.
Цього сезону Гомес провів за донецький клуб 17 матчів, в яких відзначився 2 асистами.