Півзахисник Шахтаря хоче повернутися в Бразилію

Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес виявив бажання повернутися в чемпіонат Бразилії.

Про це повідомив журналіст Луїс Антуньєс у соцмережі Х.

За його інформацією, донецький клуб попросив крайній термін до 23 січня, щоб відповісти на трансферну пропозицію Ботафого щодо футболіста.

Сам Гомес нібито чітко заявив про свою зацікавленість у поверненні до Бразилії.

Раніше повідомлялося, що Шахтар відхилив пропозицію Ботафого по Марлону Гомесу у розмірі 10 млн євро.

Цього сезону Гомес провів за донецький клуб 17 матчів, в яких відзначився 2 асистами.