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Півзахисник Полісся: Хочеться за кордон

Ігор Чернявський — 3 серпня, 16:15
Півзахисник Полісся: Хочеться за кордон

Півзахисник Полісся В’ячеслав Танковський бажає грати за кордоном.

Про це він розповів у коментарі Sport-express.ua.

"Я нині не з командою, тренер на мене не розраховує. Де я себе бачу? Не знаю, більше хочеться за кордон", — сказав Танковський.

В’ячеслав виступає за Полісся з літа 2023 року. Минулого сезону він відзначився двома голами та двома асистами у 31 матчі, але навіть не потрапив у заявку на нещодавні поєдинки з Олімпією у кваліфікації Ліги конференцій.

До періоду в Поліссі 28-річний хавбек виступав за Шахтар, Зорю, київський Арсенал, Металіст і Дніпро-1.

Полісся Танковський Чемпіонат України, УПЛ

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