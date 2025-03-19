Арсенал націлився на ще одного гравця Ньюкасла

Лондонський Арсенал зацікавився півзахисником Ньюкасла Бруно Гімараесом, який є одним з лідерів "сорок" сезоні-2024/25.

Про це повідомляє Talksport.

"Каноніри" готові скористатись можливим непотраплянням Ньюкасла до Ліги чемпіонів на наступний сезон та спробують переконати зіркового бразильця доєднатись до команди.

Втім, як і у випадку з Александером Ісаком, "чорно-білі" не мають великого бажання відпускати свого лідера.

Гімараес став гравцем Ньюкасла у 2022 році й з того часу зіграв 144 матчі у всіх турнірах, в яких забив 20 м'ячів та віддав 24 результативні передачі.

Напередодні "сороки" переграли Ліверпуль у фіналі Кубку ліги та виграли перший за 70 років національний трофей.

Раніше повідомлялось, що гравець Арсенала може стати одноклубником Роналду в Аль-Насрі.