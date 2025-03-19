Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисник Арсенала може стати одноклубником Роналду

Володимир Максименко — 19 березня 2025, 07:09
Захисник Арсенала може стати одноклубником Роналду
Кріштіану Роналду та Джон Дуран
Аль-Наср

Центральний захисник Арсенала Габріель Магальяйнс може стати гравцем Аль-Насра цього літа.

Про це повідомляє Givemesport.

Саудівський колектив готовий зробити "канонірам" пропозицію влітку, а також суттєво підняти зарплату самому футболісту. Аль-Наср запропонує бразильцю зарплату, що втричі більше за його заробіток в Лондоні – 20 мільйонів євро на рік.

Лондонці готові розглянути пропозиції щодо Габріела, але в тому випадку, якщо вони перевищують 100 мільйонів євро.

Зазначимо, що у складі Аль-Насра грають Кріштіану Роналду, Джон Дуран, Садіо Мане та Емерік Ляпорт.

Раніше юний гравець Арсенала отримав дебютний виклик до збірної Англії.

Чемпіонат Англії, АПЛ Магальяйнс Кріштіану Роналду Футбольні трансфери Арсенал Лондон Аль-Наср

Магальяйнс

Захисник Арсенала оформив цікаве досягнення за підсумками матчу з Тоттенгемом
Зінченко пропустив тренування Арсеналу напередодні матчу Ліги чемпіонів
Арсенал підписав захисника Лілля

Останні новини