Захисник Арсенала може стати одноклубником Роналду

Центральний захисник Арсенала Габріель Магальяйнс може стати гравцем Аль-Насра цього літа.

Про це повідомляє Givemesport.

Саудівський колектив готовий зробити "канонірам" пропозицію влітку, а також суттєво підняти зарплату самому футболісту. Аль-Наср запропонує бразильцю зарплату, що втричі більше за його заробіток в Лондоні – 20 мільйонів євро на рік.

Лондонці готові розглянути пропозиції щодо Габріела, але в тому випадку, якщо вони перевищують 100 мільйонів євро.

Зазначимо, що у складі Аль-Насра грають Кріштіану Роналду, Джон Дуран, Садіо Мане та Емерік Ляпорт.

Раніше юний гравець Арсенала отримав дебютний виклик до збірної Англії.